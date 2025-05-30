У парламенті Чехії попередньо підтримали послаблення обмежень на канабіс

Нижня палата чеського парламенту в пʼятницю схвалила пом'якшення обмежень на вживання та зберігання канабісу, які є частиною масштабної реформи кримінального кодексу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Законопроєкт, схвалений 151 депутатом Палати депутатів Чехії, передбачає, що чехам дозволять вирощувати три рослини канабісу і мати до 100 грамів сушеної марихуани вдома і 25 грамів – поза домом.

Однак вирощування чотирьох-п'яти рослин буде вважатися дрібним правопорушенням, а більша кількість – злочином, так само як і зберігання вдома понад 200 грамів сушеної марихуани.

Нині за переробку марихуани в Чехії загрожує до п'яти років в'язниці, а кількість марихуани, за зберігання якої настає кримінальна відповідальність, визначається як "більша за невелику".

Чеські законодавці також легалізували використання для медичних цілей псилоцибіну – речовини, що міститься в грибах.

Серед інших положень законопроєкту – пом'якшення покарань за деякі діяння, зокрема коментарі в соціальних мережах, що схвалюють тероризм, а також кримінальна відповідальність за фейкову порнографію.

Документ ще має обговорити і схвалити верхня палата парламенту Чехії – Сенат, після чого його має підписати президент.

Законопроєкт, який розширить можливості зберігання, вживання та вирощування канабісу для особистого використання, Міністерство юстиції Чехії презентувало ще восени 2024 року.

Перед тим Вищий адміністративний суд Чехії після багаторічного судового спору постановив, що так звана Церква коноплі не може вважатись релігійним віровченням, а її послідовники – реєструвати відповідні організації.