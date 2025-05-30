В парламенте Чехии предварительно поддержали ослабление ограничений на каннабис

Нижняя палата чешского парламента в пятницу одобрила смягчение ограничений на употребление и хранение каннабиса, которые являются частью масштабной реформы уголовного кодекса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Законопроект, одобренный 151 депутатом Палаты депутатов Чехии, предусматривает, что чехам разрешат выращивать три растения каннабиса и иметь до 100 граммов сушеной марихуаны дома и 25 граммов – вне дома.

Однако выращивание четырех-пяти растений будет считаться мелким правонарушением, а большее количество – преступлением, так же как и хранение дома более 200 граммов сушеной марихуаны.

Сейчас за переработку марихуаны в Чехии грозит до пяти лет тюрьмы, а количество марихуаны, за хранение которой наступает уголовная ответственность, определяется как "больше небольшого".

Чешские законодатели также легализовали использование в медицинских целях псилоцибина – вещества, содержащегося в грибах.

Среди других положений законопроекта – смягчение наказаний за некоторые деяния, в частности комментарии в социальных сетях, одобряющие терроризм, а также уголовная ответственность за фейковую порнографию.

Документ еще должна обсудить и одобрить верхняя палата парламента Чехии – Сенат, после чего подписать президент.

Законопроект, который расширит возможности хранения, употребления и выращивания каннабиса для личного использования, Министерство юстиции Чехии представило еще осенью 2024 года.

Перед этим Высший административный суд Чехии после многолетнего судебного спора постановил, что так называемая Церковь конопли не может считаться религиозным вероучением, а ее последователи – регистрировать соответствующие организации.