У Фінляндії завершили розслідування щодо танкера, підозрюваного в пошкодженні кабелів

У Фінляндії завершили досудове розслідування щодо ролі екіпажу нафтового танкера Eagle S у пошкодженні підводної інфраструктури у Фінській затоці 25 грудня.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Національна кримінальна поліція завершила досудове розслідування щодо танкера Eagle S, який зараховують до так званого "тіньового флоту" РФ. Слідство дійшло висновку, що судно спричинило пошкодження підводної електролінії та кількох кабелів зв’язку у Фінській затоці на Різдво, 25 грудня.

Трьох членів екіпажу підозрюють у завданні серйозної шкоди та серйозному втручанні у телекомунікації. Матеріали розслідування передано до прокуратури.

Заступник прокурора Юкка Раппеле, якому доручили справу, висловив оцінку, що подальші процесуальні кроки будуть за 2-3 місяці.

Можливі варіанти включають або висунення звинувачень підозрюваним за тими кваліфікаціями, які дала поліція, або ж звинувачення за іншими статтями.

Нагадаємо, танкер вважають винуватцем пошкодження підводної електролінії Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і кількох кабелів зв’язку у Фінській затоці (детально про цей інцидент – у статті Російська війна йде під воду).

Фінські органи затримали танкер майже одразу після інциденту, він понад два місяці простояв на якорі неподалік Гельсінкі.

У березні суд зняв арешт з Eagle S через відсутність достатніх підстав для продовження арешту, після чого судно полишило територіальні води Фінляндії.