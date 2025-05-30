ЗМІ: Катер німецької поліції, що стежив за російським судном, супроводжували підозрілі дрони

Патрульне судно німецької поліції у Північному морі, що стежив за російським вантажним судном, супроводжували підозрілі дрони – ймовірно російські.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel на підставі непублічної доповіді, що опинилась у розпорядженні редакції.

Інцидент нібито стався після опівночі 17 травня з патрульним кораблем BP 81 Potsdam. Судно наглядало за поведінкою російського вантажного судна північніше острова Боркум, що біля узбережжя Німеччини та Нідерландів.

Патрульні нарахували сім невідомих дронів, які супроводжували одночасно російське судно і патрульний корабель протягом трьох годин.

Встановити конкретний тип БПЛА не вдалося через відсутність відповідного обладнання на борту і темну пору доби. Також патрульні не змогли з’ясувати, чи ці безпілотники злетіли з російського судна, чи з іншого місця.

У документі йдеться, що поліція звернулась за допомогою до бельгійських колег – оскільки російське судно йшло у бельгійський порт – і попросила провести інспекцію на судні. Це прохання задовольнили, але інспектори не знайшли ніяких доказів, що на судні могли бути безпілотники. Перевірка росіян-членів екіпажу не виявила нічого підозрілого.

Раніше із внутрішніх записок стало відомо, що лише у період з 27 лютого по 7 березня фіксувалися майже щоденні польоти БПЛА в районі військових баз, портів, індустріальних парків на півночі і сході Німеччини – у тому числі великих апаратів.

При цьому Бундесвер і поліція практично ніколи не могли посадити апарат, підозрюваний у шпигунстві, чи затримати пілота. Джерела в уряді кажуть, що керівництво поліції активно просуває ідею з придбання адекватних засобів протидії безпілотникам, проте з організаційних причин це скоріш за все буде тривалим процесом.

28 травня повідомляли, що російський есмінець "сів на хвіст" німецькому фрегату, що йшов до Балтійського моря після навчань.

Раніше генінспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним обладнанням, згадавши у тому числі засоби перехоплення безпілотників.