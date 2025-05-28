Російський есмінець "сів на хвіст" німецькому фрегату, що йшов до Балтійського моря

В уряді Німеччини стривожені переслідуванням російським есмінцем німецького фрегата, що йшов із навчань до Балтійського моря.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Bild.

Як йдеться у публікації, під час заходу німецького фрегата "Баварія" до порту Росток у понеділок на горизонті з’явився російський військовий корабель – есмінець "Віцеадмірал Кулаков".

За даними німецьких ЗМІ, зокрема Kieler Nachrichten, це була не випадковість. Російський корабель супроводжував "Баварію" до Балтійського моря ще з Північної Атлантики, де фрегат "Баварія" проводив навчання разом із підводним човном U33 і іншими підрозділами НАТО.

У цей же час з Кольської затоки вийшли два есмінці, "Сєвєроморськ" і "Віцеадмірал Кулаков", для участі в навчаннях з протичовнової оборони.

Есмінець "Віцеадмірал Кулаков", ілюстративне фото джерело: збройні сили Норвегії

Після завершення маневрів "Віцеадмірал Кулаков" несподівано змінив курс і почав рух на південь уздовж узбережжя Норвегії, прямуючи за "Баварією".

Німецька сторона була поінформована про присутність важкоозброєного російського корабля. У районі Скагена за російським есмінцем почав слідувати данський фрегат "Івер Гюїтфельд", що супроводжував есмінець до протоки Великий Бельт.

У новій урядовій коаліції Німеччини інцидент викликав серйозне занепокоєння. Морський координатор федерального уряду Крістоф Плосс заявив виданню, що цей випадок демонструє необхідність якнайшвидше захистити німецькі порти від зростаючих загроз з боку Росії – зокрема, посилити охорону інфраструктури, інвестувати в кібербезпеку та модернізувати мости для пересування бронетехніки.

За словами Плосса, федеральний уряд готовий забезпечити всі необхідні інвестиції.

Російський есмінець "Віцеадмірал Кулаков" – це потужна плавуча бойова платформа довжиною 163 метри, оснащена ракетами, торпедами та системами протиповітряної оборони.

Його головна спеціалізація – виявлення і знищення підводних човнів. Корабель був спущений на воду в 1981 році, а після тривалих ремонтів знову введений в експлуатацію у 2010 році.

Нагадаємо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним озброєнням та обладнанням.

У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.