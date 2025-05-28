Російський есмінець "сів на хвіст" німецькому фрегату, що йшов до Балтійського моря
Новини — Середа, 28 травня 2025, 16:39 —
В уряді Німеччини стривожені переслідуванням російським есмінцем німецького фрегата, що йшов із навчань до Балтійського моря.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Bild.
Як йдеться у публікації, під час заходу німецького фрегата "Баварія" до порту Росток у понеділок на горизонті з’явився російський військовий корабель – есмінець "Віцеадмірал Кулаков".
За даними німецьких ЗМІ, зокрема Kieler Nachrichten, це була не випадковість. Російський корабель супроводжував "Баварію" до Балтійського моря ще з Північної Атлантики, де фрегат "Баварія" проводив навчання разом із підводним човном U33 і іншими підрозділами НАТО.
У цей же час з Кольської затоки вийшли два есмінці, "Сєвєроморськ" і "Віцеадмірал Кулаков", для участі в навчаннях з протичовнової оборони.
Після завершення маневрів "Віцеадмірал Кулаков" несподівано змінив курс і почав рух на південь уздовж узбережжя Норвегії, прямуючи за "Баварією".
Німецька сторона була поінформована про присутність важкоозброєного російського корабля. У районі Скагена за російським есмінцем почав слідувати данський фрегат "Івер Гюїтфельд", що супроводжував есмінець до протоки Великий Бельт.
У новій урядовій коаліції Німеччини інцидент викликав серйозне занепокоєння. Морський координатор федерального уряду Крістоф Плосс заявив виданню, що цей випадок демонструє необхідність якнайшвидше захистити німецькі порти від зростаючих загроз з боку Росії – зокрема, посилити охорону інфраструктури, інвестувати в кібербезпеку та модернізувати мости для пересування бронетехніки.
За словами Плосса, федеральний уряд готовий забезпечити всі необхідні інвестиції.
Російський есмінець "Віцеадмірал Кулаков" – це потужна плавуча бойова платформа довжиною 163 метри, оснащена ракетами, торпедами та системами протиповітряної оборони.
Його головна спеціалізація – виявлення і знищення підводних човнів. Корабель був спущений на воду в 1981 році, а після тривалих ремонтів знову введений в експлуатацію у 2010 році.
Нагадаємо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним озброєнням та обладнанням.
У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.