СМИ: Катер немецкой полиции, следящий за российским судном, сопровождали неизвестные дроны

Патрульное судно немецкой полиции в Северном море, следящее за российским грузовым судном, сопровождали подозрительные дроны – вероятно, российские.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel на основании непубличного доклада, оказавшегося в распоряжении редакции.

Инцидент произошел после полуночи 17 мая с патрульным кораблем BP 81 Potsdam. Судно наблюдало за действиями российского грузового судна севернее острова Боркум, что у побережья Германии и Нидерландов.

Патрульные насчитали семь неизвестных дронов, которые сопровождали одновременно российское судно и патрульный корабль в течение трех часов.

Установить конкретный тип БПЛА не удалось из-за отсутствия соответствующего оборудования на борту и темного времени суток. Также патрульные не смогли выяснить, взлетели ли эти беспилотники с российского судна или из другого места.

В документе говорится, что полиция обратилась за помощью к бельгийским коллегам – поскольку российское судно шло в бельгийский порт – и попросила провести инспекцию на судне. Эту просьбу удовлетворили, но инспекторы не нашли никаких доказательств, что на судне могли быть беспилотники. Проверка россиян-членов экипажа не обнаружила ничего подозрительного.

Ранее из внутренних записок стало известно, что только в период с 27 февраля по 7 марта фиксировались почти ежедневные полеты БПЛА в районе военных баз, портов, индустриальных парков на севере и востоке Германии – в том числе крупных аппаратов.

При этом Бундесвер и полиция практически никогда не могли посадить аппарат, подозреваемый в шпионаже, или задержать пилота. Источники в правительстве говорят, что руководство полиции активно продвигает идею приобретения адекватных средств противодействия беспилотникам, однако по организационным причинам это, скорее всего, будет длительным процессом.

28 мая сообщали, что российский эсминец "сел на хвост" немецкому фрегату, который следовал в Балтийское море после учений.

Ранее генинспектор Бундесвера Карстен Броер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым оборудованием, упомянув в том числе средства перехвата беспилотников.