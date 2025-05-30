З Франції вислали німецького неонациста після демонстрації в Парижі

24-річного громадянина Німеччини депортували з Франції після повідомлень про те, що він "зробив нацистський салют" під час демонстрації в Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Як стало відомо у пʼятницю, ще 13 травня поліція Парижа видала 24-річному німецькому громадянину наказ про обов'язкове залишення території Франції (OQTF).

Механізм OQTF нечасто застосовується щодо громадян Європейського Союзу, зазначає Le Figaro.

Адміністративний суд Парижа встановив, що німець прибув до Франції 9 травня, аби наступного дня взяти участь у марші ультраправих "серед сотень людей, що належать до неонацистського руху".

Німця помітили, коли під час маршу в Парижі він "робив нацистський салют з піднятою рукою". Суд також звернув увагу, що акцію ультраправих напередодні заборонив префект Парижа.

"Ці надзвичайно серйозні факти, які ставлять під загрозу демократію і несуть небезпеку для збереження громадського порядку через повідомлення, що містять ненависть і дискримінаційні висловлювання, що ображають гідність людей, зокрема за релігійною ознакою, безсумнівно становлять небезпеку для громадського порядку", – встановив суд.

У звʼязку з цим 24-річного громадянина Німеччини постановили депортувати з Франції. Йому також заборонили повернення і пересування по території Франції строком на два роки.

У квітні, нагадаємо, Франція вирішила вислати з країни 12 співробітників дипломатичних установ Алжиру, а також відкликати свого посла для консультацій у відповідь на такий крок алжирської сторони.