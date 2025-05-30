Из Франции выслали немецкого неонациста после демонстрации в Париже

24-летний гражданин Германии депортирован из Франции после сообщений о том, что он "сделал нацистский салют" во время демонстрации в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как стало известно в пятницу, еще 13 мая полиция Парижа выдала 24-летнему гражданину Германии приказ об обязательном покидании территории Франции (OQTF).

Механизм OQTF нечасто применяется в отношении граждан Европейского Союза, отмечает Le Figaro.

Административный суд Парижа установил, что немец прибыл во Францию 9 мая, чтобы на следующий день принять участие в марше ультраправых "среди сотен людей, принадлежащих к неонацистскому движению".

Немец был замечен, когда во время марша в Париже он "делал нацистский салют с поднятой рукой". Суд также обратил внимание, что акция ультраправых накануне была запрещена префектом Парижа.

"Эти чрезвычайно серьезные факты, которые ставят под угрозу демократию и несут опасность для сохранения общественного порядка из-за сообщений, содержащих ненависть и дискриминационные высказывания, оскорбляющие достоинство людей, в частности по религиозному признаку, несомненно представляют опасность для общественного порядка", – установил суд.

В связи с этим 24-летнего гражданина Германии постановили депортировать из Франции. Ему также запретили возвращение и передвижение по территории Франции сроком на два года.

В апреле, напомним, Франция решила выслать из страны 12 сотрудников дипломатических учреждений Алжира, а также отозвать своего посла для консультаций в ответ на такой шаг алжирской стороны.