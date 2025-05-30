Ердоган розповів Зеленському про очікування від переговорів у Стамбулі

Президенти України й Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган увечері у пʼятницю провели розмову, яка стосувалась потенційного раунду переговорів між Києвом і Москвою у Стамбулі.

Про це повідомили в канцелярії турецького лідера, пише "Європейська правда".

Під час телефонної розмови Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує продовження переговорів між делегаціями України та Росії, які розпочалися в Стамбулі.

"Обговорення можливого перемир'я під час другого раунду переговорів, який планується провести в Стамбулі, стане кроком на шляху до миру, а участь у зустрічі представницьких делегацій обох країн є важливою для збереження імпульсу на шляху до миру", – ідеться в повідомленні.

Турецький президент також підтримав проведення переговорів на рівні лідерів України та РФ після зустрічі наступного понеділка, яке "сприятиме мирному процесу і яке необхідно зробити без зайвих зволікань".

Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.