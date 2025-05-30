Эрдоган рассказал Зеленскому об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вечером провели беседу, которая касалась потенциального раунда переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле.

Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера, пишет "Европейская правда".

Во время телефонного разговора Эрдоган отметил, что Турция поддерживает продолжение переговоров между делегациями Украины и России, которые начались в Стамбуле.

"Обсуждение возможного перемирия во время второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, станет шагом на пути к миру, а участие в встрече представительных делегаций обеих стран важно для сохранения импульса на пути к миру", – говорится в сообщении.

Турецкий президент также поддержал проведение переговоров на уровне лидеров Украины и РФ после встречи в следующий понедельник, которые "будут способствовать мирному процессу и которые необходимо провести без лишних проволочек".

Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.