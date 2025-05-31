В МЗС Латвії кажуть, що РФ і далі затримує гроші на пенсії для своїх пенсіонерів у країні

Росія досі не перерахувала в повному обсязі необхідне фінансування для виплати пенсій і допомог пенсіонерам, які проживають у Латвії.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Латвії Діана Егліте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У МЗС повідомили, що Росія виплатила військові пенсії, і фінансування було перераховано на пів року вперед. Однак кошти на виплату соціальних пенсій і допомог за перший квартал 2025 року, а також списки осіб, яким вони належать, у повному обсязі від Росії так і не надійшли.

З необхідної суми в розмірі 3,5 млн євро російська сторона перерахувала лише невелику частину – 21 369 євро. Ці кошти призначені для виплати пенсій дев'яти особам, тоді як загальна кількість пенсіонерів становить близько 9000.

У МЗС зазначили, що в травні спливає термін, коли Росія має перерахувати кошти за другий квартал 2025 року, проте наразі фінансування не надійшло.

У міністерстві підкреслили, що санкції не перешкоджають переказу коштів на виплату пенсій, оскільки для таких платежів передбачено винятки.

"З латвійської сторони немає жодних перешкод для отримання платежів із Росії та подальшої виплати пенсій і допомог", – сказала Егліте.

Для вирішення ситуації, що склалася, МЗС з 14 березня веде листування з російською стороною спільно з Міністерством добробуту і Державним агентством соціального страхування. Зокрема, у Росії було запрошено офіційне роз'яснення причин затримки платежів.

Латвія адмініструє виплату російських пенсій російським пенсіонерам у Латвії за двосторонньою угодою про співпрацю у сфері соціального захисту від 2011 року. За цим документом, Росія має переказувати кошти, призначені для латвійських отримувачів, у другому місяці кожного кварталу року.

Схожа ситуація із затримкою переказу вже була у 2023 році.

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

Близько 80 росіянам не дозволили проживання з безпекових міркувань, попри складений мовний іспит.