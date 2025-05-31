В МИД Латвии говорят, что РФ и дальше задерживает деньги на пенсии для своих пенсионеров в стране

Россия до сих пор не перечислила в полном объеме необходимое финансирование для выплаты пенсий и пособий пенсионерам, проживающим в Латвии.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В МИД сообщили, что Россия выплатила военные пенсии, и финансирование было перечислено на полгода вперед. Однако средства на выплату социальных пенсий и пособий за первый квартал 2025 года, а также списки лиц, которым они принадлежат, в полном объеме от России так и не поступили.

Из необходимой суммы в размере 3,5 млн евро российская сторона перечислила лишь небольшую часть – 21 369 евро. Эти средства предназначены для выплаты пенсий девяти лицам, тогда как общее количество пенсионеров составляет около 9000.

В МИД отметили, что в мае истекает срок, когда Россия должна перечислить средства за второй квартал 2025 года, однако пока финансирование не поступило.

В министерстве подчеркнули, что санкции не препятствуют переводу средств на выплату пенсий, поскольку для таких платежей предусмотрены исключения.

"С латвийской стороны нет никаких препятствий для получения платежей из России и дальнейшей выплаты пенсий и пособий", – сказала Эглите.

Для решения сложившейся ситуации МИД с 14 марта ведет переписку с российской стороной совместно с Министерством благосостояния и Государственным агентством социального страхования. В частности, у России было запрошено официальное разъяснение причин задержки платежей.

Латвия администрирует выплату российских пенсий российским пенсионерам в Латвии по двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере социальной защиты от 2011 года. По этому документу, Россия должна переводить средства, предназначенные для латвийских получателей, во втором месяце каждого квартала года.

Похожая ситуация с задержкой перевода уже была в 2023 году.

Напомним, в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего в том числе нужно было подтвердить базовое владение языком.

Около 80 россиянам не разрешили проживание по соображениям безопасности, несмотря на сданный языковой экзамен.