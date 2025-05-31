У Польщі з 1 червня набувають чинності нові міграційні правила

У неділю, 1 червня, у Польщі набувають чинності нові положення, які посилюють правила доступу іноземців до польського ринку праці, університетів та візової системи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Як підкреслює польський уряд, це ще один крок до відновлення контролю над міграцією та підвищення безпеки громадян.

Поправка є частиною реалізації Міграційної стратегії, прийнятої Радою міністрів у жовтні 2024 року. Метою нових правил є зменшення зловживань, підвищення прозорості процедур та посилення нагляду за процесами легалізації перебування та працевлаштування іноземців у Польщі.

"Ми впроваджуємо конкретні рішення, які протидіють використанню міграційної системи всупереч її призначенню. Ми прагнемо, щоб міграція до Польщі була легальною, безпечною і служила інтересам держави", – йдеться в комюніке, опублікованому на сайті уряду.

Нові правила покликані покласти край використанню польської візової системи для обходу закону. Кожен кандидат на навчання в Польщі повинен буде продемонструвати знання мови викладання на рівні не нижче B2. Університети будуть зобов'язані інформувати відповідне консульство, якщо студент не зможе навчатися. Крім того, університети будуть зобов'язані перевірити кваліфікацію кандидата, а Національне агентство академічних обмінів (NAWA) підтвердить, чи склав кандидат іспит на атестат зрілості.

"Ми відкриті для всіх з усього світу, хто хоче навчатися в польських університетах, але ми вводимо вимоги, які не дозволять організаторам нелегальної імміграції скористатися цим", – підкреслив прем'єр-міністр.

Також вводиться обмеження на кількість іноземців, прийнятих на навчання, щоб усунути так званих "фіктивних студентів", які використовують університети лише як спосіб обійти візові процедури та працевлаштуватися.

Також буде обмежено доступ до подачі заяв на отримання дозволів на тимчасове проживання та роботу. Нові правила виключають таку можливість для тих, хто має візу або дозвіл на проживання, виданий іншою державою-членом ЄС, а також для тих, хто отримав польську візу, серед іншого, з метою транзиту, участі в культурних або спортивних заходах або навчання.

З 1 червня також зміняться правила доступу іноземців до ринку праці. Старости отримають можливість створювати переліки професій і видів робіт, для яких не будуть видаватися дозволи на працевлаштування іноземців.

Більші повноваження отримають також воєводські центри зайнятості, які раз на пів року повинні будуть аналізувати зарплати, пропоновані на місцевих ринках праці. Посиляться також покарання за нелегальне працевлаштування іноземців.

Нові правила є частиною ширшого плану з очищення міграційної політики. Польща – як запевняє уряд – залишається відкритою для іноземців, але тільки на чітких, прозорих і справедливих умовах. Міграція має бути легальною, безпечною і відповідати реальним потребам держави та ринку праці.

Раніше дев’ять європейських лідерів закликали переглянути тлумачення Європейської конвенції з прав людини, щоб спростити депортацію мігрантів, які скоюють злочини.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску, а також обмежив право на звернення за міжнародним захистом.

А нещодавно Литва подала позов проти Білорусі до Міжнародного суду ООН, звинувативши її у дестабілізації ЄС шляхом організації незаконного перетину кордону.