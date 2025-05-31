Швеция ослабляет 100-летнюю жесткую монополию на продажу алкоголя

В Швеции с 1 июня вступают в силу революционные изменения в торговле алкогольными напитками – мелким производителям впервые разрешили прямую продажу клиентам, а не через контролируемую государством специальную сеть магазинов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

С 1 июня небольшие пивоварни, производители вин и ликероводочных напитков смогут продавать свою продукцию напрямую клиентам. Это станет первым ослаблением более чем вековой государственной монополии на продажу алкоголя, введенной для борьбы с пьянством.

На изменения решились с целью помочь малому бизнесу этой отрасли расти, сохранив при этом основную роль государственных алкомагазинов Systembolaget.

Эпохальное изменение обсуждалось еще с 2021 года. Тогда спецкомиссия отметила в своем прогнозном докладе, что нововведение увеличит продажи алкоголя по всей Швеции примерно на 200 000 литров в год, что менее 1% от продаж через сеть-монополиста.

По новым правилам, бизнес сможет продавать напрямую покупателям только одну бутылку после платной экскурсии на их производстве – 0,7 литра для крепкого алкоголя, или 3 литра для виноделов и пивоварен, в время с 10 утра до 8 вечера. Кроме того, продавец обязан напомнить покупателю об опасности злоупотребления алкоголем.

Многочисленные крошечные пивоварни Стокгольма смогут продавать пиво напрямую клиентам только в те же часы, что и государственная сеть – таким образом, под запретом остаются поздние вечерние часы, вторая половина дня субботы и все воскресенье.

Через шесть лет планируется провести анализ изменения ситуации с потреблением алкоголя в результате нововведения и при необходимости пересмотреть законодательство.

Предложение приняли в парламенте Швеции 154 голосами "за" и 129 голосами "против" – прежде всего левой оппозиции, которая осудила демонтаж десятилетий монополии государства на продажу алкоголя.

В свою очередь, правое правительство Швеции назвало изменение "реформой свободы", которая призвана стимулировать развитие сектора микропивоварения, виноделия и туристической индустрии.

Соседняя Финляндия, которая имеет одну из самых строгих политик в отношении алкоголя в Европейском Союзе, также ослабляет ограничения.