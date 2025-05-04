Президент Чехии: обсуждаем поставки Украине артиллерийских снарядов на 2026 год

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что в рамках "чешской инициативы" по поставке снарядов Украине сейчас идет речь о поставках на 2026 год.

Об этом Павел сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Праге в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Чешский президент подтвердил, что в этом году в рамках "чешской инициативы" Украине надеются передать 1,8 млн артиллерийских боеприпасов.

"В то же время, мы уже обсуждаем поставки боеприпасов в следующем году. Мы не можем исходить из того, что в этом году мы уже достигнем мира", – сказал чешский президент.

Если же боевые действия удастся остановить, то, отметил Павел, Украина сможет пополнить этими боеприпасами свои запасы.

"Я убежден, что артиллерийская инициатива и способность поставлять в Украину достаточное количество боеприпасов является одним из условий, как заставить Россию прийти к мысли, что смысла продолжать эту войну нет", – добавил чешский президент.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Чехию с официальным визитом.

После встречи с Павелом он сообщил, что Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.