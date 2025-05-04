Опросы избирателей на выходе с избирательных участков, как и ожидалось, отдают пророссийскому Джордже Симиону победу в первом туре выборов президента Румынии.

Об этом свидетельствуют оба экзитпола, проведенные в Румынии, сообщает "Европейская правда".

За пост президента на выборах в 2025 году боролись 5 кандидатов: пророссийский ультраправый Джордже Симион, кандидат от действующей правительственной коалиции Крин Антонеску, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан, экс-премьер Виктор Понта и либеральная политик Елена Ласкони, которая на выборах в прошлом году набрала неожиданно высокий результат, финишировав второй.

Экзитпол, проведенный компанией Avangarde, прогнозирует, что Симион получит первое место и 30% голосов избирателей внутри Румынии. Второе место по этому прогнозу делят Антонеску и Дан – по 23%. Понта и Ласкони по этому опросу получают 15% и 4%.

Первое место Симиона подтвердил экзитпол компании Curs. Здесь пророссийский кандидат получил даже более высокий результат, 33,1%. Кандидат от власти Антонеску по этому прогнозу занимает второе место и 22,9%, Дан – 20,9%, Понта и Ласкони – 14,7% и 4,4%.

Впрочем, организаторы опроса отмечают, что их опросы не учитывают голоса румынских избирателей за рубежом, голосование которых еще продолжается. Уже известно, что зарубежные голоса составят более 10% от голосов внутри страны. Ожидается, что лидерами голосования за рубежом будут Симионе и Дан.

О раскладе сил на выборах в Румынии читайте в статье: Атака РФ не только на Румынию.

О Джордже Симионе Европейская правда рассказывала в статье: Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.