Трамп считает иностранные фильмы угрозой безопасности США и хочет ввести 100% пошлину

Американский президент Дональд Трамп поручил Министерству торговли и торговому представителю США начать процедуру введения 100% пошлин на все фильмы, снятые за пределами страны.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что "киноиндустрия в Америке стремительно умирает", ведь "другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших (американских, – Ред.) кинопроизводителей и студии с территории США".

По его мнению, Голливуд и многие другие регионы в Соединенных Штатах "подвергаются опустошению".

"Это – скоординированные усилия со стороны других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности. Помимо всего прочего, это также вопрос информационного влияния и пропаганды!", – считает Трамп.

Учитывая это, американский президент уполномочил Министерство торговли и торгового представителя США "немедленно начать процесс введения 100% пошлины на любые фильмы, которые поступают в США и были сняты за рубежом".

Скриншот: Truth Social

Напомним, в начале апреля Трамп ввел минимальный дополнительный тариф в размере 10% на почти все страны, одновременно предложив дополнительные "взаимные" пошлины для некоторых торговых партнеров, в том числе 20% для ЕС.

Позже Трамп приостановил дополнительные "взаимные" меры, предоставив партнерам 90 дней для переговоров. Также он пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.

Европейская комиссия в среду, 30 апреля, представила странам ЕС позиции для переговоров с администрацией Трампа о торговле и введенных США тарифах.