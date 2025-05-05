СМИ: премьер Румынии рассматривает возможность отставки после провальных для правительства выборов

Марчел Чолаку рассматривает возможность отставки с поста премьер-министра после плохих результатов кандидата от коалиции на президентских выборах.

Об этом стало известно Digi24 из источников, передает "Европейская правда".

На сегодня в Социал-демократической партии Румынии продолжаются дискуссии по поводу возможной отставки Чолаку, и решение может быть объявлено позже сегодня, во время заседания коалиции.

Источники Digi24 утверждают, что лидер социал-демократов может решить уйти в отставку во время этого заседания или, самое позднее, в ближайшие дни.

Социал-демократы недовольны тем, что кандидат коалиции Крин Антонеску не смог пройти во второй тур.

По тем же источникам, в Социал-демократической партии все больше голосов требуют отставки всего руководства и созыва чрезвычайного съезда для кардинальных изменений в партии.

Марчел Чолаку был кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но не прошел во второй тур, что стало громким поражением для лидера социал-демократов и правящей партии.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Дан выразил оптимизм в своей будущей победе, хотя и признал, что второй тур выборов будет нелегким.

Антонеску признал свое поражение на выборах, но уклонился от ответа, кого из кандидатов поддерживать во втором туре.