Еще один опрос показал падение популярности "Альтернативы для Германии"

Ультраправая "Альтернатива для Германии", которая в апреле в определенный момент возглавила рейтинг симпатий избирателей, несколько утратила позиции и сравнялась с консервативным блоком ХДС/ХСС.

Об этом свидетельствует опубликованный 5 мая опрос института Forsa по заказу RTL/n-tv, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, партии немецкой коалиции – ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия – за неделю увеличили рейтинг на один пункт, до 25% и 15% соответственно.

Зато "Альтернатива для Германии", наоборот, потеряла один пункт и опустилась до 25% – что все равно заметно больше результата на последних выборах в Бундестаг.

Остальные крупные немецкие партии сохранили уровень поддержки: Партия зеленых – 12%, "Левые" – 10%, Свободная демократическая партия – 3%. Ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт потерял один пункт и тоже набирает 3%.

Результаты опроса RTL/n-tv подтверждают тенденцию других опросов в Германии, согласно которым "Альтернатива для Германии" после скачка популярности в апреле начала несколько терять рейтинг.

В то же время пока непонятно, как повлияет на поддержку "АдН" решение Федерального ведомства по защите конституции объявить партию правоэкстремистской.