В Дании предлагают запретить нелегальным мигрантам водить авто

Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек считает, что людей, которые находятся в стране нелегально, нужно лишить ряда прав – от вождения автомобиля до получения образования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DR.

В новом законопроекте датский министр предлагает ужесточить условия для иностранцев, не имеющих законного статуса в Дании.

"Люди, не имеющие законного статуса в Дании, не должны иметь возможность управлять автомобилем, вести бизнес, получать образование и пользоваться нашей системой здравоохранения", – считает он.

Новые правила будут применяться, в частности, к людям, которым отказали в убежище в Дании и которые отказываются возвращаться на родину, осужденным к депортации преступникам, а также иностранцам, которые не могут быть депортированы из-за риска преследования на родине.

"Мы принципиально считаем, что если человек не имеет права находиться в Дании, он должен вернуться домой", – говорит Кааре Дюбвад Бек.

В своем проекте правительство Дании предлагает, чтобы новые правила вступили в силу в 2026 году. Они еще потребуют согласия парламента.

Противодействуя нелегальной миграции, Дания ранее ввела усиленные пограничные проверки на наземной и морской границах из-за угрозы терроризма со стороны воинствующих исламских группировок и шпионажа со стороны России.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала правильным решение других европейских стран ввести более жесткий контроль в отношении мигрантов или обсуждать соответствующие шаги.