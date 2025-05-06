Бундестаг прервал сессию после неудачной попытки избрать канцлера

Сессию Бундестага прервали после провала с избранием канцлера Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Спикер парламента Юлия Клекнер зачитала результаты первого тура голосования по кандидатуре канцлера.

По ее словам, Фридрих Мерц не избран канцлером: он получил 310 голосов "за", тогда как для победы ему нужно было 316.

Заседание после этого было временно прервано.

Издание пишет о напряженной атмосфере в нижней палате парламента.

Основной закон предусматривает возможность того, что канцлера изберут не с первой попытки. Статья 63, которая содержит правила выборов канцлера, гласит: "Если кандидат не избран, Бундестаг может избрать канцлера в течение 14 дней после голосования большинством голосов своих членов".

Если Мерц сочтет, что во втором туре он может быть более успешным, чем в первом, он может баллотироваться снова в любое время. В течение двухнедельного периода может быть проведено любое количество туров голосования с разными кандидатами. Однако для избрания они также нуждаются в абсолютном большинстве, составляющем не менее 316 голосов.

Если никто не проходит, на следующем этапе требования снижаются. Теперь для избрания достаточно простого большинства. Основной закон предусматривает: "Если выборы не могут быть проведены в течение этого срока, немедленно проводятся новые выборы, на которых избирается лицо, набравшее наибольшее количество голосов".

Стоит отметить, что в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ, которые договорились о коалиции и согласовали, что Мерц станет канцлером.

Вечером 5 мая в Министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов уходящего канцлера Олафа Шольца, он выступил с прощальной речью, в которой назвал предстоящую смену правительства "проявлением демократической нормальности".

Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.

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