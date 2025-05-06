В Германии коалиция во второй раз выдвинет Мерца кандидатом в канцлеры

После провала в первом туре голосования лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц намерен баллотироваться на пост канцлера Германии во второй раз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы, как коалиция – ХДС/ХСС и СДПГ, снова выдвинем Фридриха Мерца во втором туре", – заявил лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан.

Было совместно решено провести второй тур голосования.

Однако точная дата этого тура еще не определена.

Как известно, нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.

По закону теперь у немецких депутатов есть 14 дней на повторное голосование. Кандидатуру Мерца могут подать во второй раз, если будет уверенность в необходимом количестве голосов. Однако могут быть выдвинуты другие кандидаты. Но им также необходима поддержка большинства в 316 голосов.

Стоит отметить, что в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ, которые договорились о коалиции и согласовали то, что Мерц станет канцлером.

Сессию Бундестага после неудачного голосования прервали.