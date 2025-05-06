Как Трамп атакует Всемирную торговую организацию и сможет ли она устоять

Глобальная торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, уже стала серьезным испытанием для Всемирной торговой организации (ВТО). Односторонние пошлины, блокирование апелляционного органа и финансовое давление поставили под сомнение не только эффективность организации, но и саму концепцию многостороннего урегулирования торговых отношений.

Китай оспаривает действия США в ВТО, но при этом отвечает зеркально – также нарушая правила организации. Это создает опасный прецедент, который может быть привлекательным для других стран.

О том, способна ли Всемирная торговая организация пережить Трампа и может ли бизнес и в дальнейшем полагаться на ее механизмы защиты, читайте в статье партнера юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Елены Омельченко Момент истины для ВТО: переживет ли мировая торговая система Дональда Трампа.

Статья вышла в рамках спецпроекта "Торговые войны", выходящего при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".Далее – краткое ее изложение. Далее – краткое изложение статьи.

Хотя в СМИ торговую войну Трампа часто связывают исключительно с Китаем, на самом деле пошлины США затронули и многих союзников.

Вашингтон обосновывает свои действия статьей XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле (GATT), которая позволяет ограничения по соображениям национальной безопасности.

Статья XXI GATT формально позволяет странам ограничивать торговлю для защиты жизненно важных интересов в сфере безопасности. Однако ее содержание всегда толковался узко, чтобы избежать злоупотреблений.

Широкое американское толкование грозит превратить исключение в норму – что ставит под угрозу всю архитектуру ВТО.

Это не единственная атака администрации Трампа на Всемирную торговую организацию. В 2019 году, во время первой каденции Дональда Трампа, США заблокировали назначение судей в апелляционный орган. Это фактически парализовало систему разрешения споров – без апелляционного уровня решения не вступают в силу.

Таким образом, страны могут уклоняться от ответственности, а другие – не могут защитить свои интересы через ВТО.

Одновременно это открывает путь к безнаказанному применению односторонних пошлин.

В марте 2025 года США объявили о приостановлении взносов в бюджет ВТО за 2024-2025 годы, ссылаясь на внутренний пересмотр международного финансирования.

И если раньше США блокировали только апелляционный орган, то теперь финансовая блокада усложняет всю деятельность ВТО.

Эти шаги являются частью более широкой стратегии изоляционизма. При президентстве Трампа Соединенные Штаты сокращают свое участие в международных институтах, которые не соответствуют политике "Америка прежде всего".

Торговая война, юридические манипуляции и финансовое давление со стороны США стали катализаторами деградации многосторонней системы торговли. Это не только нарушение норм – это разрушение доверия и принципа сотрудничества.

Однако это не означает, что система обречена. После блокирования апелляционного органа страны-члены ВТО (в частности ЕС) договорились о временном апелляционном механизме. Это пример того, как государства ищут способы сохранить предсказуемость даже в критических условиях.

Это особенно важно для Украины.

Мы не являемся торговым гигантом, а потому жизненно заинтересованы в стабильных и предсказуемых правилах.

Поэтому не стоит преждевременно "хоронить" ВТО. Украина должна использовать те возможности, которые дает членство. Торговые дела длятся годами, и вполне возможно, что к моменту решения мир снова вернется к логике правил.

ВТО еще можно реформировать – для этого нужна политическая воля.

Подробнее – в материале Елены Омельченко Момент истины для ВТО: переживет ли мировая торговая система Дональда Трампа.