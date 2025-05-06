Во Франции начали принимать запросы на компенсации бизнесу из-за убытков в связи с Олимпиадой

Во Франции открыли прием заявок на компенсации предпринимателям, которые понесли убытки из-за ограничений, обусловленных проведением Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С 6 мая французские предприниматели, которые считают себя пострадавшими из-за организационных ограничений, связанных с Олимпиадой-2024, могут подавать заявки на получение компенсаций.

Из-за того, что подготовка к соревнованиям и их проведение сопровождались многочисленным перекрытием улиц в Париже и столичном регионе, некоторые бизнесы потеряли потенциальную выручку. В частности, рестораторы в этих зонах жаловались на значительное падение посещаемости из-за того, что в те дни клиенты могли добраться до них только через контроль безопасности по специальным QR-кодам.

В заявках предприниматели должны предоставить доказательства потери прибыли в эти даты и продемонстрировать прямую связь с "олимпийскими" ограничениями. Для тех, кто готовится подавать заявки, сделали пояснительные методички.

Французские правоохранители заявили, что предотвратили три попытки терактов в Париже и других городах во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.