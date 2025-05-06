Новая глава посольства США уже поговорила с Ермаком

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис во вторник, 6 мая, встретилась с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщили в пресс-службе ОП.

Во время встречи с американской дипломатом Ермак поблагодарил США за поддержку Украины и выразил надежду на сотрудничество с администрацией Дональда Трампа.

"Он акцентировал, что важно установить полное, безусловное прекращение огня, которое должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира", – говорится в пресс-релизе ОП.

Фото: пресс-служба ОП

Также глава Офиса президента упомянул о недавнем разрешении Государственного департамента США на продажу Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 и подписании соглашения о минеральных ресурсах.

Напомним, Джули Дэвис приступила к исполнению обязанностей временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве 5 мая, с 2023 года она занимает должность посла США на Кипре и будет оставаться аккредитованной там в течение своего пребывания в Киеве.

Отметим, что пока Дэвис лишь временно возглавит посольство США в Украине: назначение посла требует одобрения Сената, тогда как временный поверенный в делах назначается администрацией президента.

До этого послом США в Украине была Бриджит Бринк, об отставке которой стало известно в апреле. По данным СМИ, посол решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией Трампа.