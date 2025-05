Эстония прокомментировала масштабную атаку РФ против Украины перед "перемирием" Путина

В Таллинне заявили, что ночную атаку РФ по украинским городам можно считать ответом Кремля на предложение Украины о 30-дневном перемирии, и отметили, что современную Россию неуместно чествовать как тех, кто спасал Европу от нацистской оккупации.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал в своем X министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

Тсахкна прокомментировал сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги, где он показал последствия ночной атаки РФ в Киеве.

Ukraine offers a 30 day or longer ceasefire. This is Putin's answer.

Once again, I can't see any reasonable explanation for why anyone should stand next to him on Red Square to commemorate the 80th anniversary of the Nazi defeat.

They are not liberators; they are war criminals. https://t.co/Br755Pd0KR