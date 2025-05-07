В Европе разрабатывают системы оплаты картами, которые будут работать без интернета

Как минимум несколько стран Европы готовятся внедрить офлайн-систему оплаты картами, которая будет работать в случае потери интернет-соединения – в том числе в результате диверсионных действий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Член правления Банка Финляндии Туомас Валимаки заявил, что ввиду полномасштабной войны в Европе возросла вероятность сбоев интернет-инфраструктуры.

Поскольку популярность наличных денег в Европе падает (среди финнов таких – 10%), в случае потери связи жители не смогут оплачивать товары и услуги.

"Поскольку карточные платежи требуют функционирования международных каналов передачи данных, Финляндия должна быть готова к перебоям. Конечно, многие другие страны находятся в такой же ситуации", – отметил Валимаки.

По его словам, Финляндия за несколько лет введет национальную систему мгновенных платежей, а офлайн-платежи станут доступны для потребителей уже в 2025 году.

Он дополнительно утверждает, что Норвегия, Швеция, Дания и Эстония также планируют ввести офлайн-платежи картами.

Центральный банк Швеции сообщил Reuters, что надеется до 1 июля 2026 года создать систему, которая позволит шведам осуществлять офлайн-платежи картами для приобретения товаров первой необходимости в случае перебоев, продолжающихся до семи дней.

А центральные банки Норвегии и Дании заявили агентству, что уже запустили офлайн-электронные платежи, которые продолжают развивать.

Швеция и Норвегия ранее заявили, что отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России.