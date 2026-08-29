Молодіжне крило ультраправої "АдН" проти закликів вивести Німеччину з єврозони

Молодіжне крило німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") дистанціюється від давнього заклику партії щодо виходу Німеччини з єврозони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Голова молодіжної організації "Generation Deutschland" (GD) Жан-Паскаль Хом заявив, що натомість вони прагнуть реформ, спрямованих на усунення недоліків валютної системи.

"Ми не хочемо, щоб Німеччина вийшла з єврозони, але хочемо усунути наявні структурні недоліки в системі євро", – сказав він.

GD планує прийняти офіційну позицію з цього питання на федеральному з’їзді, який відбудеться в суботу в Магдебурзі.

У проєкті заяви йдеться про те, що євро зміцнив єдиний європейський ринок, але має "структурні недоліки", і міститься заклик до реформ, які підвищать стабільність без шкоди для економічної єдності Європи.

Партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), заснована у 2013 році як євроскептична партія, у своїй передвиборчій програмі на 2025 рік закликала Німеччину вийти з єврозони.

Хом, який також входить до складу федерального керівництва "АдН", розходиться з лідеркою партії Алісою Вайдель і з питання міграції.

Тоді як Вайдель закликала Німеччину вийти зі Шенгенської зони вільного пересування, Хом заявив, що країна має залишитися в ній.

"GD" була створена минулого року як нова молодіжна організація "АдН" після того, як партія розпустила своє попереднє молодіжне крило "Junge Alternative" (JA).

Нагадаємо, лідерка "АдН" Аліса Вайдель підтвердила наміри партії вивести Німеччину з Шенгенської зони та єврозони, якщо політсила переможе на загальнонаціональних виборах.

Водночас опитування свідчать, що більшість громадян Німеччини відхиляють центральні вимоги з виборчої програми "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") на виборах до ландтагу Саксонії-Ангальт, що на сході країни.