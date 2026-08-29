У Лондоні масштабна пожежа спричинила перебої у роботі метро та залізничного транспорту

В Лондоні у п’ятницю пожежники гасили велику пожежу поблизу стадіону "Вемблі", яка призвела до перебоїв у роботі метро та залізничного транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Для гасіння пожежі на підприємстві з переробки змішаних відходів, розташованому в промисловій зоні Нісдена було направлено 20 пожежних машин та близько 125 пожежників.

Sky News

За даними Transport for London, рух було повністю призупинено на всій лінії Metropolitan, що проходить поблизу місця пожежі, а також між станціями "Вемблі-Парк" і "Вест-Хемпстед" на лінії "Джубілі". На решті ділянки цієї лінії спостерігалися значні затримки.

Також було порушено залізничне сполучення зі станцією "Лондон-Мерілебон".

Пожежу вдалось локалізувати і взяти під контроль до вечора п’ятниці. Причина пожежі поки що невідома і розслідується.

Повідомляли, що у четвер вранці в будівлі Міністерстві закордонних справ Литви сталася пожежа.

А нещодавно в Іспанії влада Валенсії наказала евакуювати село Гатова після того, як у результаті грози спалахнула лісова пожежа.