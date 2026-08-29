У Лондоні масштабна пожежа спричинила перебої у роботі метро та залізничного транспорту
Новини — Субота, 29 серпня 2026, 10:35 —
В Лондоні у п’ятницю пожежники гасили велику пожежу поблизу стадіону "Вемблі", яка призвела до перебоїв у роботі метро та залізничного транспорту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Для гасіння пожежі на підприємстві з переробки змішаних відходів, розташованому в промисловій зоні Нісдена було направлено 20 пожежних машин та близько 125 пожежників.
За даними Transport for London, рух було повністю призупинено на всій лінії Metropolitan, що проходить поблизу місця пожежі, а також між станціями "Вемблі-Парк" і "Вест-Хемпстед" на лінії "Джубілі". На решті ділянки цієї лінії спостерігалися значні затримки.
Також було порушено залізничне сполучення зі станцією "Лондон-Мерілебон".
Пожежу вдалось локалізувати і взяти під контроль до вечора п’ятниці. Причина пожежі поки що невідома і розслідується.
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