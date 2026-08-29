Румунія втрачає останню можливість отримати кошти ЄС на відновлення після пандемії

Румунія ризикує втратити близько 770 млн євро з фондів відновлення ЄС, оскільки її тимчасовий уряд і парламент не встигає ухвалити ключову реформу до кінцевого терміну 31 серпня.

Про це йдеться у матеріалі Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Ця реформа, що є частиною Національного плану відновлення та стійкості Румунії (PNRR), мала на меті реформування системи оплати праці в державному секторі та пов’язана з останніми етапами реалізації програми відновлення країни.

Політичні розбіжності не дозволили парламенту ухвалити її вчасно.

Недотримання терміну означає, що фінансування, ймовірно, буде втрачено, незважаючи на те, що уряд уже заклав ці кошти в бюджети та поточні проєкти. Тепер ці витрати ляжуть на і без того напружені державні фінанси Румунії.

Міністр з питань європейських фондів Драгош Післару оцінив, що Румунія все ж отримає понад 90% грантів, доступних у рамках фонду відновлення ЄС після пандемії.

Президент Нікушор Дан перебуває під тиском з вимогою призначити прем’єр-міністра, здатного забезпечити парламентську більшість, з того часу, як у травні вотум недовіри призвів до падіння попереднього уряду.

На пресконференції в Молдові у четвер він знову відмовився назвати кандидата, заявивши, що консультації відновляться у вересні.

За даними станом на середину літа, ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи PSD.

Станом на кінець травня більшість румунів негативно ставилися до ідеї з "незалежним" главою уряду і 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.