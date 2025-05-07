В Варшаве парень ворвался в университет с топором и убил человека
Новости — Среда, 7 мая 2025, 22:27 —
В результате нападения вечером 7 мая была убита сотрудница Варшавского университета, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Инцидент произошел около 18:40 по местному времени в среду на территории Варшавского университета в Краковском пригороде.
Вооруженный топором парень ворвался на территорию университета и напал на людей, которые там находились. В результате погибла женщина, еще один человек был тяжело ранен.
Один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате нападения, которое произошло около 18:40 в среду на территории Варшавского университета в Краковском пригороде.
Полиция Варшавы задержала нападавшего – им оказался 22-летний гражданин Польши. Мотивы его поступка пока неизвестны.
В Варшавском университете позже сообщили, что погибла сотрудница административного отдела, которой было за 60 лет. А ранения получил работник университетской охраны, который пытался вмешаться.
В связи с нападением администрация вуза объявила 8 мая днем траура.
Напомним, в 2023 году во время нападения с топором в региональном поезде между Котбусом и Франкфуртом-на-Одере серьезные ранения в голову получила 17-летняя девушка.