В Варшаве парень ворвался в университет с топором и убил человека

В результате нападения вечером 7 мая была убита сотрудница Варшавского университета, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Инцидент произошел около 18:40 по местному времени в среду на территории Варшавского университета в Краковском пригороде.

Вооруженный топором парень ворвался на территорию университета и напал на людей, которые там находились. В результате погибла женщина, еще один человек был тяжело ранен.

Фото: RMF FM

Один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате нападения, которое произошло около 18:40 в среду на территории Варшавского университета в Краковском пригороде.

Полиция Варшавы задержала нападавшего – им оказался 22-летний гражданин Польши. Мотивы его поступка пока неизвестны.

В Варшавском университете позже сообщили, что погибла сотрудница административного отдела, которой было за 60 лет. А ранения получил работник университетской охраны, который пытался вмешаться.

В связи с нападением администрация вуза объявила 8 мая днем траура.

Напомним, в 2023 году во время нападения с топором в региональном поезде между Котбусом и Франкфуртом-на-Одере серьезные ранения в голову получила 17-летняя девушка.