Литва в 2026 році виділить на оборону 5,25% свого ВВП

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив, що у 2026 році країна виділятиме на оборону 5,25% від свого ВВП.

Про це Палуцкас заявив у четвер, його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави литовського уряду, оборона держави зі східного флангу НАТО фінансуватиметься з державного бюджету за рахунок податків і запозичених коштів.

Цього року на оборону виділяється 3,93% від валового внутрішнього продукту, але після зміни геополітичної ситуації Литва має терміново створити сухопутну дивізію, підготуватися до прийому німецької бригади в Литві та виконати інші роботи з посилення безпеки.

"Рада національної оборони домовилася, що, починаючи з наступного року, до 2030 року фінансові потреби (на оборону) становитимуть 5,25-5,5% від валового внутрішнього продукту того року. У бюджеті на 2026 рік це буде 5,25%", – сказав прем'єр-міністр Литви.

Нагадаємо, у середині січня Державна рада оборони Литви вирішила, що країна має витрачати на оборону від 5 до 6% свого ВВП, або близько 12 мільярдів євро протягом наступних п'яти років.

Президент Литви Гітанас Науседа пропонував з метою забезпечення 5-6% ВВП на оборону збільшити відрахування від прибутку Центробанку до бюджету.

Як відомо, США після приходу до влади Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.









