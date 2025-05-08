Литва в 2026 году выделит на оборону 5,25% своего ВВП в 2026 году

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил, что в 2026 году страна будет выделять на оборону 5,25% от своего ВВП.

Об этом Палуцкас заявил в четверг, его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам главы литовского правительства, оборона государства с восточного фланга НАТО будет финансироваться из государственного бюджета за счет налогов и заимствованных средств.

В этом году на оборону выделяется 3,93% от валового внутреннего продукта, но после изменения геополитической ситуации Литва должна срочно создать сухопутную дивизию, подготовиться к приему немецкой бригады в Литве и выполнить другие работы по усилению безопасности.

"Совет национальной обороны договорился, что, начиная со следующего года, до 2030 года финансовые потребности (на оборону) составят 5,25-5,5% от валового внутреннего продукта того года. В бюджете на 2026 год это будет 5,25%", – сказал премьер-министр Литвы.

Напомним, в середине января Государственный совет обороны Литвы решил, что страна должна тратить на оборону от 5 до 6% своего ВВП, или около 12 миллиардов евро в течение следующих пяти лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагал с целью обеспечения 5-6% ВВП на оборону увеличить отчисления от прибыли Центробанка в бюджет.

Как известно, США после прихода к власти Трампа требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до минимум 5% ВВП.