Прокуратура Польщі займеться справою про "приховану" квартиру кандидата у президенти

До польської прокуратури надійшли повідомлення про можливе скоєння злочину у зв'язку зі скандалом довкола однокімнатної квартири підтримуваного опозицією кандидата у президенти Кароля Навроцького.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

"Два повідомлення про підозру у скоєнні злочину, що полягає у захопленні нерухомості в Гданську одним із кандидатів на посаду президента Республіки Польща, були направлені відповідно до місцевої юрисдикції до прокуратури в Гданську", – повідомила Окружна прокуратура у Варшаві.

Справа стосується однокімнатної квартири, яку кандидат, підтримуваний "Правом і справедливістю", перебрав від літнього чоловіка в обмін на догляд за ним; однак зрештою Єжи Ж. потрапив до будинку соціального догляду.

Повідомлення до прокуратури подали сенаторка і кандидатка у президенти від лівих Магдалена Беят та приватна особа.

Портал Onet у понеділок повідомив, що Кароль Навроцький, всупереч заяві, зробленій під час президентських дебатів, є власником не однієї, а двох квартир. Окрім квартири в Гданську, де він мешкає з родиною, він також має однокімнатну квартиру. У 2017 році літній чоловік передав її Навроцькому та його дружині в обмін на догляд та утримання. Однак Єжи Ж. потрапив до будинку соціального догляду.

У середу Навроцький виступив у Варшаві із заявою, в якій прокоментував звинувачення на свою адресу у зв'язку зі справою про однокімнатну квартиру. На його думку, це "медійна брехня" і "боротьба державних інститутів Польщі з одним кандидатом на посаду президента Польщі". Тому, як він повідомив, він прийняв рішення передати однокімнатну квартиру, отриману від Єжи Ж., на благодійні цілі.

Як додав Навроцький, в договорі дарування з благодійною організацією, з якою він підтримує контакти, буде прописано, що пан Єжи зможе користуватися квартирою до своєї смерті.

Як повідомлялося, скандал з квартирою кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", практично не вплинув на його рейтинг.

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