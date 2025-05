Стармер: вторгнення в Україну показує, що Друга світова війна не є "лише історією"

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер попередив, що вторгнення РФ в Україну показує, що Друга світова війна не є "лише історією".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У четвер виповнюється 80 років з дня офіційної капітуляції нацистської Німеччини та закінчення війни в Європі.

У понеділок українські військові разом із британськими солдатами взяли участь у параді центром Лондона, а святкування триватимуть протягом тижня.

У подкасті We Have Ways Of Making You Talk прем'єр-міністр Великої Британії сказав: "У мене є діти, які живуть у мирі та демократії завдяки іншим людям, і це неймовірно.

"А потім, знаєте, участь українського контингенту в параді нагадує, що думка про те, що все це лише історія і що зараз це якось не має значення, є абсолютно хибною. Ці цінності свободи та демократії мають значення сьогодні", – сказав Стармер.

Додавши, що відчуває "особисту відповідальність" за збереження миру, яким Європа в основному користується з 1945 року, він сказав, що рішуче налаштований забезпечити, щоб НАТО – "наріжний камінь цього миру" – продовжував існувати "протягом наступних десятиліть".

Як повідомлялося, Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії на тлі побоювань, що вона не готова до війни.

Кір Стармер 25 лютого оголосив, що з 2027 року фінансування Британії на міжнародну допомогу скоротиться з 0,5 до 0,3% валового національного доходу, щоб профінансувати збільшення витрат на оборону.

Натомість це має дозволити країні вийти на 2,5% ВВП витрат на оборону.