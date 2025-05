Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что вторжение РФ в Украину показывает, что Вторая мировая война не является "только историей".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В четверг исполняется 80 лет со дня официальной капитуляции нацистской Германии и окончания войны в Европе.

В понедельник украинские военные вместе с британскими солдатами приняли участие в параде по центру Лондона, а празднования продлятся в течение недели.

В подкасте We Have Ways Of Making You Talk премьер-министр Великобритании сказал: "У меня есть дети, которые живут в мире и демократии благодаря другим людям, и это невероятно.

А потом, знаете, участие украинского контингента в параде напоминает, что мысль о том, что все это только история и что сейчас это как-то не имеет значения, абсолютно ложна. Эти ценности свободы и демократии имеют значение сегодня", – сказал Стармер.

Добавив, что чувствует "личную ответственность" за сохранение мира, которым Европа в основном пользуется с 1945 года, он сказал, что решительно настроен обеспечить, чтобы НАТО – "краеугольный камень этого мира" – продолжало существовать "в течение следующих десятилетий".

Как сообщалось, Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению России на фоне опасений, что она не готова к войне.

Кир Стармер 25 февраля объявил, что с 2027 года финансирование Великобритании на международную помощь сократится с 0,5 до 0,3% валового национального дохода, чтобы профинансировать увеличение расходов на оборону.

Взамен это должно позволить стране выйти на 2,5% ВВП расходов на оборону.