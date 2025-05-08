Европарламент проголосовал за облегчение отстрела волков

Европейский парламент проголосовал за понижение статуса охраны волков с "строго охраняемых" до "охраняемых", чтобы привести его в соответствие с положениями Бернской конвенции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление.

За соответствующее изменение в Директиву о среде обитания проголосовали 371 депутат, 162 были против, еще 37 – воздержались.

Это решение предоставит государствам-членам больше гибкости в управлении популяцией волков, особенно в регионах, где наблюдаются конфликты с людьми и нападения на скот.

В то же время страны смогут оставить более строгие меры охраны на национальном уровне.

По данным Европейской комиссии, в Европе сейчас насчитывается более 20 тысяч волков, и их численность растет. Новые правила вступят в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.

Государства-члены будут иметь 18 месяцев на их имплементацию.

Европейская комиссия еще в 2023 году объявила о намерении изменить статус волков с "строго охраняемого" на "охраняемый", что в будущем сделало бы возможной охоту на этих животных.

Это было личной инициативой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году. Также ее поддержали охотничьи и фермерские ассоциации ЕС, ссылаясь на необходимость защитить скот.