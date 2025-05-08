Многолетний главный соперник Орбана уходит из политики и от жены

Председатель оппозиционной Демократической партии Венгрии и бывший премьер страны, 63-летний Ференц Дюрчань решил окончательно уйти из политики.

Об этом жена Дюрчаня Клара Добрев сообщила на Facebook, пишет "Европейская правда".

По словам Добрев, которая сама является депутатом Европарламента от Демократической партии, Дюрчань решил уйти в отставку с поста главы партии и лидера фракции, сложить депутатский мандат и "отказаться от публичной деятельности и не баллотироваться на выборах".

"Он хочет окончательно положить конец попыткам венгерской правой партии (вероятно, имеется в виду "Фидес" Виктора Орбана. – Ред.) избежать ответственности за все свои грехи, обвиняя Дюрчаня во лжи", – сказала политик.

Добрев анонсировала, что после отставки Дюрчаня в течение нескольких недель состоятся выборы нового главы Демократической партии, в которых она сама примет участие.

В конце поста депутат Европарламента также заявила, что они с Дюрчанем решили расстаться "после многих месяцев мучений, попыток перепланировки и множества пережитых ночей".

Ференц Дюрчань и Клара Добрев поженились в 1995 году. У них трое общих детей, а у Дюрчаня есть еще двое детей от предыдущего брака.

Уже бывший лидер Демократической партии был премьер-министром Венгрии с 2004 по 2009 год, когда из-за финансового кризиса уступил пост технократическому правительству.

Аудиозапись, на которой Дюрчань в частном порядке признает, что лгал избирателям во время избирательной кампании, активно использовала партия Виктора Орбана "Фидес". Противостояние обоих политиков долгое время определяло венгерскую политику – вплоть до появления партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром.