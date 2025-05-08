США не будут участвовать в создании трибунала для Путина: в Польше назвали это уступкой Кремлю

Соединенные Штаты Америки приостановили свое участие в процессе создания трибунала по преступлению агрессии против Украины (т.н. трибунала для Путина), это является одной из около десяти уступок, которые новая администрация США делает для Владимира Путина.

Такую оценку высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопросы журналистов в Варшаве, после неформального заседания министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент "Европейской правды".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал отказ США принять участие в создании трибунала по наказанию Владимира Путина уступкой Кремлю.

"Приостановление участия США в процессе создания трибунала – одна из около десятка важных уступок, которые новая американская администрация сделала Владимиру Путину", – заявил Сикорский.

Он добавил, что взамен "не увидел ни одной уступки со стороны Путина".

"Надеюсь, что президент Трамп, будучи настолько известным как переговорщик, сделает правильный вывод и начнет поощрять Владимира Путина стать более благоразумным – как через давление, так и через негативные стимулы", – подчеркнул Сикорский.

Как ранее сообщила "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала "окончательное политическое одобрение" трибунала для Путина 9 мая в Украине.

Ранее стало известно, что группа государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.

Генсек Совета Европы подтвердил, что организация готова к "быстрому запуску" трибунала и призывает государства "продемонстрировать политическую волю для обеспечения" его создания.