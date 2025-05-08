Влада Нарви, що біля кордону з РФ, відкрита до створення військового містечка

Командувач Сил оборони Естонії генерал-майор Андрус Меріло 8 травня обговорив з мером міста Нарва Катрі Райк взаємну співпрацю та створення військового містечка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Меріло, з владою Нарви обговорили двосторонню взаємодію, зокрема створення військового містечка, "оскільки потреба в постійній присутності Сил оборони в цьому регіоні відчувається вже протягом тривалого часу".

Командувач естонських Сил оборони підкреслив, що в Нарві можуть бути розміщені як чинні військові підрозділи, так і ті, що формуються.

Будівництво військового містечка в Нарві зможе розпочатися після того, як військові знайдуть відповідну інфраструктуру для розміщення підрозділу рівня батальйону з технікою і додаткових сил у разі потреби.

"Ми позитивно ставимося до того, що в Нарві може з'явитися більше активних людей, які будуть користуватися нашими спортивними об'єктами, басейнами, допоможуть вирішувати різні завдання і, в цілому, пожвавлять міське середовище", – прокоментувала мер Нарви Катрі Райк.

Нині військові містечка в Естонії вже існують в таких містах, як Тапа, Виру і Йихві.

Нарва – стратегічно важливе естонське місто, розташоване на кордоні з Росією. Про наміри створити там військове містечко минулого місяця заявили в Силах оборони Естонії.

Минулого року через дії росіян на прикордонній річці Нарва між Москвою та Таллінном спалахнув дипломатичний скандал.