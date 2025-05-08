Власти Нарвы, расположенной у границы с РФ, открыты к созданию военного городка

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило 8 мая обсудил с мэром города Нарва Катри Райк взаимное сотрудничество и создание военного городка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Мерило, с властями Нарвы обсудили двустороннее взаимодействие, в частности создание военного городка, "поскольку необходимость в постоянном присутствии Сил обороны в этом регионе ощущается уже в течение длительного времени".

Командующий эстонскими Силами обороны подчеркнул, что в Нарве могут быть размещены как действующие военные подразделения, так и формирующиеся.

Строительство военного городка в Нарве сможет начаться после того, как военные найдут подходящую инфраструктуру для размещения подразделения уровня батальона с техникой и дополнительными силами в случае необходимости.

"Мы положительно относимся к тому, что в Нарве может появиться больше активных людей, которые будут пользоваться нашими спортивными объектами, бассейнами, помогут решать различные задачи и, в целом, оживят городскую среду", – прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк.

В настоящее время военные городки в Эстонии уже существуют в таких городах, как Тапа, Виру и Йихви.

Нарва – стратегически важный эстонский город, расположенный на границе с Россией. О намерении создать там военный городок в прошлом месяце заявили в Силах обороны Эстонии.

В прошлом году из-за действий россиян на пограничной реке Нарва между Москвой и Таллинном разгорелся дипломатический скандал.