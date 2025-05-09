Глава МИД Латвии совместно с европейскими коллегами отмечает День Европы во Львове

Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что отмечает День Европы во Львове вместе с украинскими друзьями и министрами из стран Европы.

Об этом министр рассказала в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Браже отметила, что "искренне радуется", что "может отпраздновать День Европы во Львове вместе с нашими украинскими друзьями и министрами европейских стран".

В видеопоздравлении по случаю Дня Европы министр подчеркнула, что Латвия боролась, чтобы быть частью Европы.

"Мы сами за это боролись, завоевали и сами решили, что мы принадлежим к большой Европе. И это также ценности. Что это значит? Это наш выбор самостоятельно выбирать свое правительство, Сейм, самостоятельно выбирать, какую страну мы хотим построить. И наша страна является тем, что мы вместе создаем. И каждый из нас несет за это ответственность", – заявила в приветствии Браже.

Министр иностранных дел нового правительства Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что прибыл во Львов накануне.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц также сказал, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас накануне анонсировала, что "окончательное политическое одобрение" трибунала для Путина состоится во Львове 9 мая.