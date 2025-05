Главы МИД государств Европы почтили во Львове павших украинских воинов

Министры иностранных дел европейских государств и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшие во Львов 9 мая, почтили павших украинских воинов.

Фото с церемонии Каллас опубликовала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Европейские дипломаты посетили Поле почетных погребений Лычаковского кладбища, где похоронены украинские военные, павшие в российско-украинской войне. На месте были также премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Андрей Сибига и мэр Львова Андрей Садовый.

Today, we celebrate Europe Day with Ukraine and its people.

Because in a family, both joys and hardships are shared.



Together with Foreign Ministers, we stand united with Ukraine for a lasting peace. For the future we believe in. pic.twitter.com/10QOs96vZu