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Главы МИД государств Европы почтили во Львове павших украинских воинов

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Новости — Пятница, 9 мая 2025, 10:06 — Кристина Бондарева

Министры иностранных дел европейских государств и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшие во Львов 9 мая, почтили павших украинских воинов.

Фото с церемонии Каллас опубликовала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Европейские дипломаты посетили Поле почетных погребений Лычаковского кладбища, где похоронены украинские военные, павшие в российско-украинской войне. На месте были также премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Андрей Сибига и мэр Львова Андрей Садовый.

"Сегодня мы празднуем День Европы вместе с Украиной и ее народом. Ведь в семье радость и трудности разделяют все. Вместе с министрами иностранных дел мы стоим бок о бок с Украиной за длительный мир. За будущее, в которое мы верим", – написала Кайя Каллас.

Кая Каллас накануне анонсировала, что "окончательное политическое одобрение" трибунала для Владимира Путина состоится во Львове 9 мая.

Министр иностранных дел нового правительства Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что прибыл во Львов накануне.

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Кая Каллас
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