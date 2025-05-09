Глава МИД Германии: спецтрибунал по агрессии РФ будет центральной темой встречи во Львове

Министр иностранных дел в новом правительстве Германии Йоханн Вадефуль подтвердил, что спецтрибунал по агрессии России против Украины будет центральной темой неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС во Львове 9 мая.

Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Вадефуль сказал, что вопрос создания спецтрибунала для обеспечения ответственности за агрессию РФ против Украины будет ключевой темой неформальной встречи европейских министров.

Он отметил, что таким образом свободный мир продемонстрирует, что подобные действия не могут не иметь последствий.

"Это также, так сказать, превентивная мера на будущее – чтобы никому больше не приходила в голову мысль, что мы в XXI веке можем возвращаться в Средневековье и вести войны и за это ничего не будет", – отметил он.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас накануне анонсировала, что "окончательное политическое одобрение" трибунала для Путина состоится во Львове 9 мая.

Министры иностранных дел европейских государств и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которые находятся во Львове, почтили память погибших украинских воинов.