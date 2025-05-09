У Фінляндії хочуть скасувати заборону полювання на казарок і бакланів

У парламенті Фінляндії підтримали пропозицію дозволити полювання на бакланів та казарок білощоких, щоб регулювати їхню популяцію.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Комітет з питань довкілля парламенту Фінляндії підтримав пропозицію щодо дозволу полювання на бакланів та казарок білощоких. Пропозицію аргументували потребою регулювати популяцію цих видів і зменшити шкоду, яку казарки завдають фермерським господарствам.

Окрім того, у комітеті відзначили необхідність передбачити компенсації для фермерів, що зіткнулися з такими збитками – за орієнтовними оцінками, вони на рівні країни складають 2-4 млн євро щорічно.

Популяція казарок останніми роками стабільно зростає. Через територію Фінляндії щосезону мігрує близько 1,5 млн цих птахів.

Популяція баклана безперервно зростає з 1996 року, зараз їхню чисельність на фінській території оцінюють у 120 тисяч особин. Влітку 2024 року в країні нарахували майже 32 тисячі бакланячих гнізд – на 14% більше, ніж влітку 2023 року.

Якщо від казарок перепадає фермерським господарствам, то на бакланів скаржиться риболовна галузь.

Рішення комітету спровокувало бурхливі дебати. Фракція "Зелених" і Лівого альянсу подали спільне заперечення щодо ініціативи.

Нагадаємо, 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спростить відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.

Словаччина та Румунія спрощують процедуру відстрілу ведмедів через зростання кількості випадків, коли вони нападають на людей.