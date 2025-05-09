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У Фінляндії хочуть скасувати заборону полювання на казарок і бакланів

Новини — П'ятниця, 9 травня 2025, 10:52 — Марія Ємець

У парламенті Фінляндії підтримали пропозицію дозволити полювання на бакланів та казарок білощоких, щоб регулювати їхню популяцію.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Комітет з питань довкілля парламенту Фінляндії підтримав пропозицію щодо дозволу полювання на бакланів та казарок білощоких. Пропозицію аргументували потребою регулювати популяцію цих видів і зменшити шкоду, яку казарки завдають фермерським господарствам. 

Окрім того, у комітеті відзначили необхідність передбачити компенсації для фермерів, що зіткнулися з такими збитками – за орієнтовними оцінками, вони на рівні країни складають 2-4 млн євро щорічно.

Популяція казарок останніми роками стабільно зростає. Через територію Фінляндії щосезону мігрує близько 1,5 млн цих птахів. 

Популяція баклана безперервно зростає з 1996 року, зараз їхню чисельність на фінській території оцінюють у 120 тисяч особин. Влітку 2024 року в країні нарахували майже 32 тисячі бакланячих гнізд – на 14% більше, ніж влітку 2023 року. 

Якщо від казарок перепадає фермерським господарствам, то на бакланів скаржиться риболовна галузь.

Рішення комітету спровокувало бурхливі дебати. Фракція "Зелених" і Лівого альянсу подали спільне заперечення щодо ініціативи. 

Нагадаємо, 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спростить відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.  

Словаччина та Румунія спрощують процедуру відстрілу ведмедів через зростання кількості випадків, коли вони нападають на людей.

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Фінляндія ЄвроЖиття
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