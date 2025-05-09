В Финляндии хотят отменить запрет на охоту на казарок и бакланов

В парламенте Финляндии поддержали предложение разрешить охоту на бакланов и казарок белощеких, чтобы регулировать их популяцию.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Комитет по вопросам окружающей среды парламента Финляндии поддержал предложение о разрешении охоты на бакланов и белощеких казарок. Предложение аргументировали необходимостью регулировать популяцию этих видов и уменьшить ущерб, который казарки наносят фермерским хозяйствам.

Кроме того, в комитете отметили необходимость предусмотреть компенсации для фермеров, столкнувшихся с такими убытками – по ориентировочным оценкам, они на уровне страны составляют 2-4 млн евро ежегодно.

Популяция казарок в последние годы стабильно растет. Через территорию Финляндии каждый сезон мигрирует около 1,5 млн этих птиц.

Популяция бакланов непрерывно растет с 1996 года, сейчас их численность на финской территории оценивают в 120 тысяч особей. Летом 2024 года в стране насчитали почти 32 тысячи бакланьих гнезд – на 14% больше, чем летом 2023 года.

Если от казарок страдают фермерские хозяйства, то на бакланов жалуется рыболовная отрасль.

Решение комитета вызвало бурные дебаты. Фракция "Зеленых" и Левого альянса подали совместное возражение против инициативы.

Напомним, 8 мая Европейский парламент поддержал снижение охранного статуса волков с "строго охраняемого" до "охраняемого", что упростит отстрел там, где популяция волков стала проблемой.

Словакия и Румыния упрощают процедуру отстрела медведей из-за роста числа случаев, когда они нападают на людей.