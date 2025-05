ЕС и Молдова подписали план поддержки развития страны на 1,9 млрд евро

Молдова и ЕС подписали план развития страны на 1,9 млрд евро, из которых большая часть будет предоставлена в виде кредита, а часть – в виде гранта.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

9 мая в Кишиневе премьер Молдовы Дорин Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подписали План развития Молдовы на 1,9 млрд евро, о котором в ЕС приняли решение в марте 2025 года.

I can’t think of a better time and place to sign our 🇪🇺🇲🇩 Growth Plan than here in Chisinau on Europe Day.



The plan is our biggest support package to Moldova yet and a clear sign that we want to see a prosperous & free Moldova firmly anchored in our Union. 🤝



Moldova poate! pic.twitter.com/VIzNhnkIQt