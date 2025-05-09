ЕС и Молдова подписали план поддержки развития страны на 1,9 млрд евро

Молдова и ЕС подписали план развития страны на 1,9 млрд евро, из которых большая часть будет предоставлена в виде кредита, а часть – в виде гранта.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

9 мая в Кишиневе премьер Молдовы Дорин Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подписали План развития Молдовы на 1,9 млрд евро, о котором в ЕС приняли решение в марте 2025 года.

I can’t think of a better time and place to sign our 🇪🇺🇲🇩 Growth Plan than here in Chisinau on Europe Day.



The plan is our biggest support package to Moldova yet and a clear sign that we want to see a prosperous & free Moldova firmly anchored in our Union. 🤝



Moldova poate! pic.twitter.com/VIzNhnkIQt – Marta Kos (@MartaKosEU) May 9, 2025

Пакет поддержки – на данный момент самый крупный для Молдовы со стороны ЕС – предусматривает предоставление стране в течение трех лет 1,5 млрд евро в виде кредита и около 400 млн в виде грантов.

Средства будут направлены на ускорение социально-экономических реформ, укрепление устойчивости и содействие евроинтеграции Молдовы.

"Этот план – наш самый большой пакет поддержки для Молдовы на данный момент и четкий сигнал о том, что мы хотим, чтобы процветающая и свободная Молдова была "прочно встроена" в наш Союз", – отметила Марта Кос.

Напомним, в последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС из-за вето Венгрии.

При этом даже наиболее лояльные к Украине страны-члены ЕС не пойдут на блокирование начала переговоров о вступлении с Молдовой отдельно от Украины.

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