Разведка Эстонии: приближение 9 мая побудило РФ к более агрессивным штурмовым действиям в Украине

Увеличение количества российских атак в Украине можно объяснить приходом 9 мая, которое побудило тактических командиров к еще более агрессивным действиям своих штурмовых подразделений.

Об этом заявил руководитель разведывательного центра Эстонии полковник Антс Кивисельг на еженедельной пресс-конференции, посвященной ситуации в войне в Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Кивисельг сообщил, что за прошедшую неделю среднее количество ежедневных обстрелов со стороны вооруженных сил Российской Федерации осталось на уровне 210. В начале недели Россия значительно усилила свое наступательное давление – до 269 обстрелов в сутки.

"На фронте вооруженные формирования РФ продолжают осуществлять обстрелы на всех устоявшихся направлениях. Основным направлением наступления вооруженных формирований Российской Федерации остается Донецкая область, где активная наступательная деятельность – две трети всех обстрелов – продолжает происходить вокруг города Покровска и в направлении Новопавловки", – сообщил Кивисельг.

По его словам, успех российских атак является ограниченным, но, к сожалению, последовательным.

"Наконец им удалось отрезать основную дорогу Т-0504, соединяющую Покровск и Константиновку, возле населенного пункта Малиновка. Противник, вероятно, пытается продвигаться параллельно дороге вплоть до самой Константиновки. Этому также способствует давление со стороны Торецка. На других направлениях атаки российских вооруженных формирований не имели успеха и линия контроля не изменилась", – сообщил Кивисельг.

По словам Кивисельга, деятельность авиации и подразделений непрямого действия также остается стабильно активной.

"Увеличение количества обстрелов можно объяснить приближением крайнего срока – 9 мая, что, вероятно, побудило тактических руководителей к еще более агрессивным действиям своих наступательных подразделений. В то же время украинские подразделения выдерживают наступательное давление. Заметных приготовлений к установлению режима прекращения огня в действиях России не наблюдается", – отметил Кивисельг.

Напомним, музей эстонского города Нарва разместил 9 мая на границе с Россией большой плакат, ставящий знак равенства между лидером РФ Владимиром Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.