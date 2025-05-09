Санду оголосила, кого підтримає у другому турі виборів президента Румунії

Молдовська президентка Мая Санду висловила підтримку меру Бухареста Нікушору Дану в другому турі президентських виборів у Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Chișinău.

За словами Санду, вона сподівається на "європейську і сильну Румунію", яка залишиться поруч із Молдовою на її європейському шляху.

"Ми дуже хочемо і надалі мати дуже добрі відносини з Румунією. Я особисто буду підтримувати Нікушора Дана", – зазначила президентка Молдови.

Вона також привітала мобілізацію молдован з румунським громадянством на першому турі виборів і пояснила високу активність у контексті складної регіональної ситуації.

"Ми гостро відчуваємо ризики, тому що стикаємося з ними вже деякий час і перебуваємо в складнішій ситуації тут, у Республіці Молдова. Я вважаю, що ми можемо мобілізуватися більше на наступних виборах", – додала Санду.

У першому турі президентка Молдови не висловлювала відкритої підтримки жодному з кандидатів.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Другий тур виборів відбудеться 18 травня, а голосування на закордонних дільницях – зокрема і в Молдові – триватиме з 16 травня.

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