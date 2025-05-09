Санду объявила, кого поддержит во втором туре выборов президента Румынии

Молдовский президент Майя Санду выразила поддержку мэру Бухареста Никушору Дану во втором туре президентских выборов в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Chișinău.

По словам Санду, она надеется на "европейскую и сильную Румынию", которая останется рядом с Молдовой на ее европейском пути.

"Мы очень хотим и в дальнейшем иметь очень хорошие отношения с Румынией. Я лично буду поддерживать Никушора Дана", – отметила президент Молдовы.

Она также приветствовала мобилизацию молдаван с румынским гражданством на первом туре выборов и объяснила высокую активность в контексте сложной региональной ситуации.

"Мы остро чувствуем риски, потому что сталкиваемся с ними уже некоторое время и находимся в более сложной ситуации здесь, в Республике Молдова. Я считаю, что мы можем мобилизоваться больше на следующих выборах", – добавила Санду.

В первом туре президент Молдовы не выражала открытой поддержки ни одному из кандидатов.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион: он набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Второй тур выборов состоится 18 мая, а голосование на зарубежных участках – в том числе и в Молдове – продлится с 16 мая.

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